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Скрипник хочет покинуть Зарю, но Динамо имеет своего фаворита, – СМИ

21 июля 11:32 - Читати українською
Скрипник хочет покинуть Зарю, но Динамо имеет своего фаворита, – СМИ
Виктор Скрипник / фото: Заря

Киевское Динамо определилось, кого хочет видеть новым тренером команды.

Руководство Динамо предложило Сергею Реброву возглавить киевскую команду, информирует dynamo.kiev.ua.

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Отмечается, что при этом Виктор Скрипник не получал предложения стать тренером "бело-синих", хотя специалист будто бы готов покинуть Зарю.

Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 гг., дважды сделав команду чемпионом Украины. После этого в течение года Сергей Станиславович тренировал Аль-Ахли из Саудовской Аравии, а летом 2018 был назначен главным тренером Ференцвароша. Под руководством Реброва команда завоевала уже два титула чемпиона Венгрии.

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Теги
Главное Сергей Сергей Ребров Виктор Виктор Скрипник Динамо Киев Динамо Киев
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