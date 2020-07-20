Кто возглавит Динамо после Михайличенко – Цыганык назвал вероятных кандидатов

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился информацией о шорт-листе потенциальных тренеров Динамо.

"Если Скрипник не станет новым главным тренером Динамо, им может стать Ребров.

"Ребров хотел бы вернуться в Динамо": Цыганык – о вероятности камбэка легенды киевлян после отставки Михайличенко

Другой кандидат – Юрий Калитвинцев. Он лучшие годы своей карьеры провел в Динамо, и у него есть опыт работы в разных командах. Но нет опыта работы в таких серьезных клубах. Называлась фамилия Юрия Семина, которого тепло воспринимают фанаты. За последний год отношения Суркиса и Семина потеплели.

Называлась фамилия Луческу. Сам тренер хотел бы работать с Динамо. В свое время он был близок, чтобы возглавить команду. Были разговоры с его агентом Запорожаном, который близок к Суркису. Тогда все закончилось тем, что Луческу сказал своему агенту, что перед началом работы в Киеве, ему нужно попросить разрешения у президента Шахтера. После этого все затихло.

Вспоминали Мирона Маркевича, но у него сложные отношения с Игорем Суркисом. Хотя в футболе все бывает. Лично я ставлю на то, что сейчас ведутся переговоры со Скрыпником и президентом Зари", – сообщил журналист в своей программе Цыганик Live.

Напомним, после поражения в последнем туре УПЛ от Колосса (0:2) руководство Динамо решило уволить Алексея Михайличенко.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко