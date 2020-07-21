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Скрипник хоче покинути Зорю, але Динамо має свого фаворита, – ЗМІ

11:29 - Читать на русском
Скрипник хоче покинути Зорю, але Динамо має свого фаворита, – ЗМІ
Віктор Скрипник / фото: Зоря

Київське Динамо визначилось, кого хоче бачити новим тренером команди.

Керівництво Динамо запропонувало Сергію Реброву очолити київську команду, інформує dynamo.kiev.ua.

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Зазначається, що при цьому Віктор Скрипник не отримував пропозиції стати тренером "біло-синіх", хоча фахівець начебто готовий покинути Зорю.

Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 рр., двічі зробивши команду чемпіоном України. Після цього протягом року Сергій Станіславович тренував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, а влітку 2018 року був призначений головним тренером Ференцвароша. Під керівництвом Реброва команда завоювала вже два титули чемпіона Угорщини.

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Теги
Динамо Динамо Головне Сергій Сергій Ребров Віктор Віктор Скрипник
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