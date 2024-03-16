Металлист 1925 проиграл Руху (1:4) в рамках 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Очередное фиаско Виктора Скрипника. Рух уничтожил харьковчан буквально за 35 минут, в течение которых забил в ворота соперника четыре гола. На старте второго тайма гости помогли Металлисту 1925. Виталий Роман заработал красную карточку.

Рух одержал третью победу подряд, разгромив Металлист 1925 – львовяне забили 4 гола еще до перерыва

Рух выиграл третий матч подряд и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 находится в зоне переходных матчей.