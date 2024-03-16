Металлист 1925 – Рух – 1:4 – видео голов и обзор матча
16:20 - Читати українською
Металлист 1925 проиграл Руху (1:4) в рамках 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Фредди Плюман 17’
Илья Квасница 20’
Денис Пидгурский 34’
Фредди Плюман 36’
Виталий Роман 50’
17’ Фредди Плюман
20’ Илья Квасница
34’ Денис Пидгурский
36’ Фредди Плюман
50’ Виталий Роман
Очередное фиаско Виктора Скрипника. Рух уничтожил харьковчан буквально за 35 минут, в течение которых забил в ворота соперника четыре гола. На старте второго тайма гости помогли Металлисту 1925. Виталий Роман заработал красную карточку.
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Рух выиграл третий матч подряд и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 находится в зоне переходных матчей.
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