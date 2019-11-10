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Скрипник – после победы над Колосом: На подходе другой калибр – Александрия, Динамо, Шахтер

17:29 15 Читати українською
Скрипник – после победы над Колосом: На подходе другой калибр – Александрия, Динамо, Шахтер
Виктор Скрипник / Фото официального сайта Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над Колосом в матче 14 тура УПЛ (2: 0).

31’ Владлен Юрченко
90+1’ Владислав Кочергин
 
Виталий Гавриш 55’
Евгений Морозко 77’
31’ Владлен Юрченко
55’ Виталий Гавриш
77’ Евгений Морозко
90+1’ Владислав Кочергин

"После ярких игр, когда видно сразу, что мы хорошо входим в игру и забиваем, сегодня была очень нервная встреча. Никто не ожидал, что будет легко. Команда соперника имеет пять поражений подряд, им нужно показывать реакцию и улучшаться. Мы понимали, что выйдут ребята, которые будут играть против мяча очень агрессивно.

Два удаления и нереализованный пенальти в видеообзоре матча Заря – Колос – 2:0

То, что мы учимся и делаем против команд, которые обороняются и выбегают в атаки, теперь уже лучше, чем во Львове. Тогда не дожали соперника или не дотерпели. 1:0, у них на одного игрока меньше, пенальти в наши ворота. Очень нервная игра получилась. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Но сегодня я больше рад результату, чем нашей игре.

Команда учится из предыдущих игр. Не дожали Днепр-1, оступились с Мариуполем, тем же Львовом. Мы хотим развиваться, меняем упражнения, двигаем макеты, показываем видео. Это кропотливая работа, которая приносит результат. Я не думаю, что будет все так дальше автоматом продолжаться. На подходе – другой калибр, Александрия, Динамо, Шахтер. Хочется там проявить себя, и мы готовимся. Нас ждут большие вызовы. К этому нужно быть готовым ментально. А физически ребята бегут и хотят. Я говорю, пока у вас горят глаза и есть желание, любой тренер вам помощник. Ребята все понимают. Всех еще раз с победой!", - приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Заря победила Колос и вышла на вторую позицию – ковалёвцы доигрывали матч вдевятером, Шевченко потянул пенальти

Напомним, после победы над Колосом луганчане по крайней мере временно вышли на вторую позицию чемпионата – 28 очков (у Динамо на одно меньше, но есть игра в запасе).

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16:55
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Заря - Колос Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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