Два удаления и нереализованный пенальти в видеообзоре матча Заря – Колос – 2:0

Заря одержала уверенную победу над Колосом в матче 14 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов игры на сайте "Футбол 24".

Команды обменялись опасными выпадами в дебюте встречи, однако ни один из них не завершился голом. Счет был открыт на 31-й минуте – Русин заработал пенальти, а Юрченко уверенно выполнил наказание.

Заря победила Колос и вышла на вторую позицию – ковалёвцы доигрывали матч вдевятером, Шевченко потянул пенальти

После перерыва Колос сделал несколько отчаянных попыток отыграться, но коваливцы сами упустили свои шансы. Гости даже не реализовали пенальти – Шевченко справился с ударом Волкова. Ко всем проблемам команды Руслана Костишина добавились два удаления, которые практически лишили Колос шансов на очки. Более того, в концовке встречи Кочергин с передачи Леднева удвоил перевес Зари.