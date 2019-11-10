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Два удаления и нереализованный пенальти в видеообзоре матча Заря – Колос – 2:0

17:00 55 Читати українською
Два удаления и нереализованный пенальти в видеообзоре матча Заря – Колос – 2:0
Заря – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Заря одержала уверенную победу над Колосом в матче 14 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов игры на сайте "Футбол 24".

31’ Владлен Юрченко
90+1’ Владислав Кочергин
 
Виталий Гавриш 55’
Евгений Морозко 77’
31’ Владлен Юрченко
55’ Виталий Гавриш
77’ Евгений Морозко
90+1’ Владислав Кочергин

Команды обменялись опасными выпадами в дебюте встречи, однако ни один из них не завершился голом. Счет был открыт на 31-й минуте – Русин заработал пенальти, а Юрченко уверенно выполнил наказание.

Заря победила Колос и вышла на вторую позицию – ковалёвцы доигрывали матч вдевятером, Шевченко потянул пенальти

После перерыва Колос сделал несколько отчаянных попыток отыграться, но коваливцы сами упустили свои шансы. Гости даже не реализовали пенальти – Шевченко справился с ударом Волкова. Ко всем проблемам команды Руслана Костишина добавились два удаления, которые практически лишили Колос шансов на очки. Более того, в концовке встречи Кочергин с передачи Леднева удвоил перевес Зари.

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Заря - Колос Заря Заря Видеоновости Колос Колос
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