Скрипник – після перемоги над Колосом: На підході інший калібр – Олександрія, Динамо, Шахтар

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди над Колосом у матчі 14 туру УПЛ (2:0).

"Після яскравих ігор, коли видно відразу, що ми добре входимо в гру і забиваємо, сьогодні була дуже нервова зустріч. Ніхто не чекав, що буде легко. Команда суперника має п'ять поразок поспіль, їм потрібно показувати реакцію і поліпшуватися. Ми розуміли, що вийдуть хлопці, які гратимуть проти м'яча дуже агресивно.

Два вилучення і нереалізований пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Колос – 2:0

Те, що ми вчимося і робимо проти команд, які обороняються і вибігають в атаки, тепер вже краще, ніж у Львові. Тоді не дотиснули суперника або не дотерпіли. 1:0, у них на одного гравця менше, пенальті в наші ворота. Дуже нервова гра вийшла. Добре те, що добре закінчується. Але сьогодні я більше радий результату, ніж нашій грі.

Команда вчиться з попередніх ігор. Не дотиснули Дніпро-1, оступилися з Маріуполем, тим же Львовом. Ми хочемо розвиватися, міняємо вправи, рухаємо макети, показуємо відео. Це копітка робота, яка приносить результат. Я не думаю, що буде все так далі автоматом продовжуватися. На підході – інший калібр, Олександрія, Динамо, Шахтар. Хочеться там проявити себе, і ми готуємося. Нас чекають великі виклики. До цього потрібно бути готовим ментально. А фізично хлопці біжать і хочуть. Я кажу, поки у вас горять очі і є бажання, будь-який тренер вам помічник. Хлопці все розуміють. Всіх ще раз з перемогою!", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

Зоря перемогла Колос і вийшла на другу позицію – ковалівці догравали матч вдев'ятьох, Шевченко потягнув пенальті

Нагадаємо, після перемоги над Колосом луганці принаймні тимчасово вийшли на другу позицію чемпіонату – 28 очок (у Динамо на одне менше, але є гра в запасі).