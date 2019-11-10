Заря победила Колос и вышла на вторую позицию – ковалёвцы доигрывали матч вдевятером, Шевченко потянул пенальти

В рамках матча 14-го тура УПЛ Заря добыла тяжелую домашнюю победу Колосом (2:0).

Победы вывела бы Зарю на второе место, а Колос в случае успешного для себя результата мог прервать пятиматчевую проигрышную серию. Словом, бороться было за что, поэтому уже на старте матча команды обменялись неплохими моментами. Первые из них создали луганчане – на 11-й минуте Леднев с рикошетом пробил метров с 25-ти в руки Волынца, а на 12-й Кочергин едва не переправил прострел Михайличенко в ворота. Колос огрызнулся моментом Ориховского на 17-й, когда в результате суеты Павлу удалось пробить метров с шести – выше ворот!

В дальнейшем игра успокоилась. Колос пытался ловить Зарю на контратаках, а "мужики" удерживали инициативу. В конце концов, второй подход принёс успех: на 30-й минуте Русин ворвался в штрафную упал после контакта с Гавришем, посадив его на желтую карточку и заработав пенальти – его уверенно реализовал Юрченко. Рисунок игры этот гол не изменил, а более всего бросалось в глаза большое количество ударов – правда, до перерыва в створ команды попали всего по одному разу. Наиболее интересными во второй половине тайма были замыкания головой в исполнении Гавриша и Лысенко – оба прошли мимо.

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Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Зари в счёте, а через 10 минут после возобновления игры луганчане получили преимущество ещё и в количестве футболистов на поле – Гавриш грубо сыграл против Русина и получил вторую жёлтую. Обидно, ведь старт второго тайма получился равным и интересным: на 48-й Кабаев пробил метров с десяти в Волынца, а Колос огрызнулся на 51-й суетой с выстрелом Лысенко с близкой дистанции – теперь спасал Шевченко. Между этими моментами расположились дальний удар Леднева (в руки голкиперу) и заблокированный удар Кожушко из пределов штрафной.

Казалось, что теперь ковалёвцев прижмут и разгромят, однако в середине второго тайма "мужики" создали всего два неплохих момента – это были дальние выстрелы в исполнении Леднева и Кочергина, которые потянул Волынец. Колос не тушевался, а постоянно лез вперёд, пытаясь бить из любых дистанций. В конце концов, настойчивость гостей была вознаграждена на 74-й минуте: Чеберко сбил Зозулю в штрафной, арбитр назначил пенальти, а Волков нанёс удар с "точки" – и не забил! Шевченко намертво зафиксировал мяч.

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Через две минуты Колос остался вдевятером вследствие грубого фола Морозко, который оценили красной карточкой. В таких условиях противостоять Заре было уже слишком трудно, хотя луганчане ничего, кроме дальних неточных ударов и замыкания Будкивского мимо правой штанги, до завершения основного времени так и не создали. Гости также огрызнулись несколькими неострыми моментами, но спасти матч подопечным Руслана Костишина так и не удалось. В конце концов, на 90+1-й Кочергин закрыл все вопросы относительно победителя, с линии штрафной попав в правый угол – 2:0.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Зари. Луганчане набрали 28 очков и хотя бы на несколько часов поднялись на вторую позицию в турнирной таблице. Колос, имея 14 зачетных баллов, остался на восьмой строчке.

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