Скрипник – о пропущенном голе в матче с СК Днепр-1: Все мысли были уже в раздевалке

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче против СК Днепр-1 в поединке 2 тура УПЛ.

"Мы сыграли вничью. Но убери стандарт в конце первого тайма. Когда судья показывает, что время истекло, сейчас подадут и все. Все мысли были уже в раздевалке. Не всегда так бывает. Пропустили.

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Ребята приспособились играть с нашей новой тактикой. Появилось держание мяча, играем вперед. Так что, вторым таймом я доволен. Если бы начали игру так же. Но это уже только предположения. Мы довольны, что не проиграли. И та реакция, которую показали ребята во втором тайме, достойная уважения.

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Возможно, мы провели встречу в одной физической форме, а СК Днепр-1 немного подсел. Они вышли вперед, остались позади, а нам надо было добавлять. Поэтому мы добавили в желании сравнить результат. Тот, кто выходил сегодня на поле, был настроен обострять, бежать, рисковать, забивать. Равнодушных на поле не было", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.