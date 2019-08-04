Заря на своем поле не смогла одолеть СК Днепр-1

В матче 2 тура СК Днепр на выезде расписал ничью с Зарей (1: 1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Заря и СК Днепр-1 к сегодняшнему матчу подошли в хорошем настроении: днепряне в первом туре одолели Олимпик, а Заря вообще выдала трехматчевую победную серию пройдя в следующий раунд Лиги Европы. Поэтому для СК Днепр-1 эта игра была своеобразным тестом на зрелость.

Уже с первых минут Заря бросилась к воротам соперника. Днепряне больше находились на своей части поля, рассчитывая в основном на контратаки. На пятой минуте хозяева нанесли первый удар по воротам соперника – Богдан Михайличенко пробил выше. Впоследствии Владлен Юрченко подал со штрафного и Филипп Будковский наносил опасный удар. На тринадцатой минуте Сергей Булеца выполнил зрячую передачу, однако никто из его одноклубников до мяча не дотянулся. Через пять минут отличный шанс потерял Филипп Будковский: Артем Громов получил мяч на фланге и прострелил на свободного Филиппа, который, подставив ногу, отправил круглого значительно выше ворот. Хозяева владели значительным преимуществом, однако это не помогало им открыть счет в матче.

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В середине тайма отлично проявил себя Андрей Клищук: голкипер днепрян заметив заброс соперника вышел далеко из ворот и в падении выбил мяч в центр поля, спасая свою команду от возможного гола. А уже через минуту Булеца с левого фланга навесил во вратарскую Зари и Супряге не хватило считанных сантиметров, чтобы головой замкнуть эту подачу. И сразу же Булеца со штрафного по центру навешивал в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Никите Шевченко. В общем, оборона СК Днепр-1 действовала довольно надежно и не позволяла сопернику нанести завершающий результативный удара. А на второй добавленной к первому тайму минуте Чичичков простреливал в штрафную, но мяч от защитника вышел за пределы поля. Булеца навесил с углового и Игорь Когут вбежав в штрафную из глубины головой пробил под перекладину, выведя свою команду вперед.

С началом второго тайма луганчане бросились к воротам соперника – Громов буквально влетал в штрафную и был сбит на самой линии. Юрченко со штрафного пробил выше ворот. Впоследствии, после скидки Громова, не удался удар у Будковского. Днепряне умело гасили атакующие потуги соперника, не позволяя им наносить завершающие удары. Однако на 70-й минуте таки не устояли: Михайличенко отбросил на набегающего Кочергина и тот низом мощно пробил из-за пределов штрафной, сравняв счет в матче. Через семь минут Будковский пробросил на ход Михайличенко и тот выходил фактически один на один. Андрей Клищук хладнокровно бросился в ноги сопернику и забрал мяч. Отдельно следует упомянуть об арбитре матча Владимире Новохатнем, который раздавал игрокам желтые карточки за малейшие огрехи. За пять минут до окончания матча неплохой шанс был у Будковского – после подачи с углового Филипп слету пробивал ногой, однако попал прямо во вратаря. А через мгновение зеркальный момент имели уже днепряне: Супряга сбросил на Назаренко, который пробил по центру ворот, где как раз и стоял Никита Шевченко.

После этой игры обе команды набрали по 4 очка и делят 4-5 места в турнирной таблице.

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