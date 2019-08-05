Скрипник – про пропущений гол у матчі з СК Дніпро-1: Всі думки були вже в роздягальні

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічию у матчі проти СК Дніпро-1 у поєдинку 2 туру УПЛ.

"Ми зіграли внічию. Але прибери стандарт в кінці першого тайму. Коли суддя показує, що час закінчився, зараз подадуть і все. Всі думки були вже в роздягальні. Не завжди так трапляється. Пропустили.

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Хлопці пристосувалися грати з нашою новою тактикою. З'явилося тримання м'яча, граємо вперед. Так що, другим таймом я задоволений. Якби почали гру так само. Але це вже лише припущення. Ми задоволені, що не програли. І та реакція, яку показали хлопці в другому таймі, гідна поваги.

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Можливо, ми провели зустріч в одній фізичній формі, а СК Дніпро-1 трохи підсів. Вони вийшли вперед, залишилися позаду, а нам треба було додавати. Тому ми додали в бажанні зрівняти результат. Той, хто виходив сьогодні на поле, був налаштований загострювати, бігти, ризикувати, забивати. Байдужих на полі не було", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.