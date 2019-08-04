Заря – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Заря и СК Днепр-1 расписали ничью во втором туре УПЛ (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Заря во втором туре УПЛ принимала СК Днепр-1. Подопечные Дмитрия Михайленко вышли вперед в конце первого тайма, а во второй половине встречи луганчане смогли сравнять счет в матче.

Заря на своем поле не смогла одолеть СК Днепр-1

Следовательно, команды расписали ничью со счетом 1:1. После двух туров Заря и СК Днепр-1 имеют по 4 зачетные пункты и делят 4 и 5 место.