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Заря – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

4 августа 23:18 29 Читати українською
Заря – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча
Заря – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Заря и СК Днепр-1 расписали ничью во втором туре УПЛ (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

70’ Владислав Кочергин
 
Игорь Когут 45+2’
45+2’ Игорь Когут
70’ Владислав Кочергин

Заря во втором туре УПЛ принимала СК Днепр-1. Подопечные Дмитрия Михайленко вышли вперед в конце первого тайма, а во второй половине встречи луганчане смогли сравнять счет в матче.

Заря на своем поле не смогла одолеть СК Днепр-1

Следовательно, команды расписали ничью со счетом 1:1. После двух туров Заря и СК Днепр-1 имеют по 4 зачетные пункты и делят 4 и 5 место.

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Видеоновости СК Днепр-1 СК Днепр-1 Заря - СК Днепр-1 Заря Заря
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