"Выиграли и хорошо. Команда вышла, втягивалась тяжело. Видно было и по стандартам, которые проводил Ингулец. Мы без моментов играли, дальние удары. Игра немного раскрылась, когда мы забили. Хотя минутой раньше был убийственный момент у соперников. Повезло, можно сказать.

Заря – Ингулец – 1:0 – видео гола и обзор матча

Однако заслуженная победа для нас. Забираем ее с удовольствием. Еще раз сыграли на ноль – этому мы рады. Сейчас у нас больше характера, чем игрового плана. Такие игры всегда выигрываются по характеру.

Забиваем из стандартов? Это стечение обстоятельств. Сегодня повезло, мы рады этому. Есть много компонентов в игре, где можно голы забивать. Там немного проседаем. Важна победа для настроения, и мы понимаем, что все впереди", – сказал Скрипник sport.ua.

Победа позволила луганцам вернуться на третье место УПЛ.

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