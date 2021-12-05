"Виграли і добре. Команда вийшла, втягувалася важко. Видно було і за стандартами, які проводив Інгулець. Ми без моментів грали, дальні удари. Гра трохи розкрилася, коли ми забили. Хоча за хвилину раніше був вбивчий момент у суперників. Пощастило, можна сказати.

Зоря – Інгулець – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Проте заслужена перемога для нас. Забираємо її із задоволенням. Вкотре зіграли на нуль – цьому ми раді. Зараз у нас більше характеру, аніж ігрового плану. Такі ігри завжди виграються характером.

Забиваємо зі стандартів? Це збіг обставин. Сьогодні пощастило, ми раді цьому. Є багато компонентів у грі, де можна голи забивати. Там трохи просідаємо. Важлива перемога для настрою, і ми розуміємо, що все попереду", – цитує Скрипника sport.ua.

Перемога дозволила луганцям повернутись на третю сходинку УПЛ.

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