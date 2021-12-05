Заря прогнозировано играла первым номером в поединке, а Ингулец рассчитывал на контратаки.

Заря не без проблем одолела Ингулец – безвыигрышная серия петровцев достигла десяти матчей

Доминация луганчан принесла плоды уже во втором тайме. После подачи с углового Фаворов воспользовался хаосом в штрафной гостей и со второй попытки сумел вогнать мяч в сетку. Этот гол и стал решающим в поединке.

После 17-ти туров УПЛ Заря вернула себе третье место в турнирной таблице, Ингулец остается в зоне вылета – 15-й.

"Так не можна виходити на гру": капітан Ворскли про чергове вилучення партнера, рекорд Різника і замерзлі пальці