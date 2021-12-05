Заря – Ингулец – 1:0 – видео гола и обзор матча
17:04 - Читати українською
Заря принимала Ингулец в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
Заря прогнозировано играла первым номером в поединке, а Ингулец рассчитывал на контратаки.
Заря не без проблем одолела Ингулец – безвыигрышная серия петровцев достигла десяти матчей
Доминация луганчан принесла плоды уже во втором тайме. После подачи с углового Фаворов воспользовался хаосом в штрафной гостей и со второй попытки сумел вогнать мяч в сетку. Этот гол и стал решающим в поединке.
После 17-ти туров УПЛ Заря вернула себе третье место в турнирной таблице, Ингулец остается в зоне вылета – 15-й.
"Так не можна виходити на гру": капітан Ворскли про чергове вилучення партнера, рекорд Різника і замерзлі пальці
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter