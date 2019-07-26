Скрипник – о победе над Будучностью в Лиге Европы: Преимущество помогает оптимистично смотреть вперед

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями после матча против Будучности в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.

"Поздравляю свою команду с победой. Игра была тяжелой. Еще ничего не ясно. Есть еще вторая игра. Но и преимущество, которое мы сегодня одержали, помогает оптимистично смотреть вперед.

Будучность – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

Немного переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая игра. Впереди долгий перелет. Однако когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и на ответный матч. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть Будучность еще раз.

Благодарен своим ребятам, которые провели хорошую игру. Сегодня для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Заря одержала уверенную выездную победу над Будучностью в Лиге Европы