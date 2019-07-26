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Скрипник – о победе над Будучностью в Лиге Европы: Преимущество помогает оптимистично смотреть вперед

00:39 23 Читати українською
Скрипник – о победе над Будучностью в Лиге Европы: Преимущество помогает оптимистично смотреть вперед
Виктор Скрипник / фото: Заря

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями после матча против Будучности в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.

60’ Евгений Чеберко
 
Артём Громов 16’
Артём Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артём Громов
19’ Артём Громов
60’ Евгений Чеберко
82’ Леван Арвеладзе

"Поздравляю свою команду с победой. Игра была тяжелой. Еще ничего не ясно. Есть еще вторая игра. Но и преимущество, которое мы сегодня одержали, помогает оптимистично смотреть вперед.

Будучность – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

Немного переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая игра. Впереди долгий перелет. Однако когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и на ответный матч. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть Будучность еще раз.

Благодарен своим ребятам, которые провели хорошую игру. Сегодня для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Лига Европы Будучность - Заря Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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