toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Скрипник – про перемогу над Будучностю в Лізі Європи: Перевага допомагає оптимістично дивитися вперед

00:37 98 Читать на русском
Скрипник – про перемогу над Будучностю в Лізі Європи: Перевага допомагає оптимістично дивитися вперед
Віктор Скрипник / фото: Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями після матчу проти Будучності в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

60’ Євген Чеберко
 
Артем Громов 16’
Артем Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артем Громов
19’ Артем Громов
60’ Євген Чеберко
82’ Леван Арвеладзе

"Вітаю свою команду з перемогою. Гра була важкою. Ще нічого не ясно. Ще є друга гра. Але та перевага, яку ми сьогодні здобули, допомагає оптимістично дивитися вперед.

Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Трохи переживаємо, тому що у нас вже через три дні наступна гра. Попереду довгий переліт. Однак коли виграєш, труднощі легше переносити. Чекаємо і на матч-відповідь. Повторюся, ще нічого не вирішено. Треба завжди бути в хорошій формі, щоб обіграти Будучность ще раз.

Вдячний своїм хлопцям, які провели хорошу гру. Сьогодні для нас це був перший офіційний матч, який, на щастя, завершився перемогою", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи

blog_ava
Будучность – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу 2-го раунду кваліфікації ЛЄ – як це було
00:05
13421
Теги
Ліга Європи Будучность - Зоря Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
51
хв
Арсенал
01:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук