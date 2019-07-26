Скрипник – про перемогу над Будучностю в Лізі Європи: Перевага допомагає оптимістично дивитися вперед

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями після матчу проти Будучності в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

"Вітаю свою команду з перемогою. Гра була важкою. Ще нічого не ясно. Ще є друга гра. Але та перевага, яку ми сьогодні здобули, допомагає оптимістично дивитися вперед.

Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Трохи переживаємо, тому що у нас вже через три дні наступна гра. Попереду довгий переліт. Однак коли виграєш, труднощі легше переносити. Чекаємо і на матч-відповідь. Повторюся, ще нічого не вирішено. Треба завжди бути в хорошій формі, щоб обіграти Будучность ще раз.

Вдячний своїм хлопцям, які провели хорошу гру. Сьогодні для нас це був перший офіційний матч, який, на щастя, завершився перемогою", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи