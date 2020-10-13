"Без сомнения, в свое время он был первоклассным центральным нападающим. Но ему 33, похоже, он собирается заканчивать. В прошлом сезоне он мало играл за ПСЖ.

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5-6 лет назад это был бы отличный трансфер, возможно, он бы вывел МЮ на новый уровень. Но я не думаю, что это произойдет сейчас. Кавани нужно было брать в аренду. Если у команды проблемы с нападающим, то нужно брать игрока на 2-3 месяца, чтобы пережить сложный период.

Не считаю, что в 33 ему нужно давать двухлетний контракт. Для меня это очень странно. Но Кавани так не кажется, ему это понравится, не сомневаюсь", – цитирует слова Пола Скоулза Goal.

Напомним, Кавани присоединился к манкунианцам на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон. Манчестер Юнайтед после трех туров чемпионата Англии занимает в турнирной таблице АПЛ 16 место, набрав лишь 3 очка. В последнем матче подопечные Сульшера потерпели разгромное домашнее поражение от Тоттенхэма со счетом 1:6.

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