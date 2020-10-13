"Без сумніву, свого часу він був першокласним центральним нападником. Але йому 33, схоже, він збирається закінчувати. У минулому сезоні він мало грав за ПСЖ.

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5-6 років тому це був би чудовий трансфер, можливо, він би вивів МЮ на новий рівень. Але я не думаю, що це станеться зараз. Кавані потрібно було брати в оренду. Якщо у команди проблеми з нападниками, то потрібно брати гравця на 2-3 місяці, щоб пережити складний період.

Не вважаю, що в 33 йому потрібно давати такий контракт. Для мене це дуже дивно. Але Кавані так не здається, йому це сподобається, не сумніваюся", – цитує слова Пола Скоулза Goal.

Нагадаємо, Кавані приєднався до манкуніанців на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон. Манчестер Юнайтед після трьох турів чемпіонату Англії посідає у турнірній таблиці АПЛ 16 сходинку, набравши лише 3 очки. В останньому матчі підопічні Сульшера зазнали розгромної домашньої поразки від Тоттенхема з рахунком 1:6.

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