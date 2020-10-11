"Было очевидно, что Манчестер Юнайтед что-то нужно еще до того, как произошел этот шокирующий матч с Тоттенхэмом. Беспокоило то, что наблюдая за некоторыми футболистами было видно, что они сдались.

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Но от подписания контракта с 33-летним Кавани с такой большой зарплатой в последний день трансферного окна веет отчаянием. Восемь недель назад в моем окружении говорили, что Кавани хочет приехать в Англию. Однако после того, как я услышал о зарплате, я просто пожелал им удачи.

Но если Манчестер Юнайтед так сильно хотел его приобрести, почему же клуб так затянул с этим? Кавани забивал на протяжении многих лет, и если он еще голоден до побед, то сможет выполнить отличную работу. Надеюсь, Сульшер знает, что делать, потому что Манчестер Юнайтед больше не может позволить себе таких поражений", – цитирует Реднаппа издание The Sun.

Напомним, Кавани присоединился к манкунианцам на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон.

Манчестер Юнайтед после трех туров чемпионата Англии занимает в турнирной таблице АПЛ 16 место, набрав лишь 3 очка. В последнем матче подопечные Сульшера потерпели разгромное домашнее поражение от Тоттенхэма со счетом 1:6.

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