Манкунианцы под руководством Тен Хага выиграли оба предыдущих поединка с мерсисайдцами, а в прошлых 10 турах были единолично лучшей командой АПЛ, так что стремились замахнуться и на первую за 7 лет победу на стадионе Энфилд. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Команде Клоппа очки еще нужнее, ведь "красные" ведут ожесточенную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Ливерпуль унизил МЮ в матче АПЛ – 2 плюс 2 Салаха, дубли Дарвина и Гакпо, фиаско экс-звезды Шахтера и чемпиона мира

Первая половина проходила достаточно ровно, Манчестер Юнайтед даже вышел вперед в счете, но гол Каземиро после подачи со штрафного отменили из-за офсайда. Мерсисайдцы забили в раздевалку – Гакпо получил передачу от Робертсона, убрал защитника и пробил в дальний угол.

После перерыва Нуньес удвоил преимущество, замкнув навес Эллиотта. На 49 минуте Гакпо завершил контратаку, а Салах сделал счет 4:0, забив от перекладины с паса Дарвина. Рашфорд не смог забить, уже переиграв Алиссона. А вот Дарвин забил пятый, замкнув навес Хендерсона. Довольно курьезно оформил дубль Салах, а затем отдал голевую передачу на Фирмино, который поставил точку на издевательствах над Манчестер Юнайтед.