Бергамаски должны были быть переполнены желаним взять реванш за досадное поражение на Олд Траффорд. Вместо комфортного лидерства в группе F Аталанта рисковала серьезно усложнить себе задачу выйти в плей-офф. Две недели назад команды Джан Пьеро Гасперини хватило на один (первый) блестящий тайм. Сегодня требовалось больше концентрации от начала и до финального свитка.

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Гости разыграли из центра поля и сразу пошли в атаку. Попытка чисто номинальная. Роналду решился на удар издалека. Муссо без проблем забрал мяч в руки. Выпад Аталанты затянулся на несколько минут. До штрафного бергамаски дошли, а вот с обостреним не сложилось. Манкуниацы снова продемонстрировали, что атаковать можно куда быстрее и эффективнее. Рашфорд и Погба расшатали защиту. Бил Мактоминай. Мяч рикошетом от защитника катился в дальний угол – Аталанту подстраховала штанга. Очень яркая стартовая пятиминутка.

Ман Юнайтед, похоже, согласился играть по правилам Аталанты. Мяч быстро перемещался между штрафными. Атака следовала за атакой. Скорости, перемещения, высокий прессинг. Это все инструменты, которые были в арсенале обеих команд. В конце концов, любую систему могут сломать неординарные индивидуальные действия. Или ошибки... На 12-й минуте Ван-Биссака и Байли просто подарили мяч Сапате. Колумбиец без сопротивления вошел в штрафную и прострелил на Иличича. Йосипа тоже никто не накрывал, и он пробил по воротам. Удар был не самым лучшим, но Де Хеа не видел момента и пропустил под рукой. VAR что-то долго проверял, но оснований отменить гол не нашел – 1:0.

Люк Шоу пытался заставить своих партнеров ответить оперативно. На следующие 10 минут именно фланг англичанина, куда смещался еще и Рашфорд, стал эпицентром активных действий гостей. Защитник и сам пробивал, и пасы раздавал. Аталанта отражалась нервно, а когда пришла ее очередь атаковать, делала это заметно острее соперника. Особо следует отметить Сапату. Три центрбека совсем не пугали его. Лишь Байли, очевидно, усвоил урок после первого гола. В дальнейшем ивуариец стал плотнее играть с Дуваном и дважды заблокировал удары форварда Аталанты. А еще Эрик несколько раз классно оттеснял колумбийца от мяча.

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В конце тайма Уле Гуннару Сульшеру пришлось менять тактическую схему. Рафа Варан получил травму и продолжить игру не смог. Вместо француза на поле появился Мэйсон Гринвуд. Именно он был одним из архитекторов атаки, после которой Манчестер Юнайтед отыгрался. Гринвуд пасом нашел Фернандеша в штрафной площадке. Бруну пяткой сбросил под удар, а Роналду в таких моментах не прощает. Защитники Аталанты наблюдали за этой атакой с лучших мест. Возмущения Муссо были вполне оправданными. Собственно, при ничейном счете команды и ушли на 15-минутный отдых.

После перерыва своей заменой ответил Гасперини. Берат Джимсити недавно завершил реабилитацию после операции на плече, потому не мог провести полный матч. Выход албанского центрбека вместо Пашалича позволил Де Рону наконец-то вернуться на свою позицию в центре полузащиты. Механизм заработал не сходу. Ведь на 49-й минуте Роналду в пределах штрафного выводил на удар Фернандеша. Паломино заблокировал в отчаянном прыжке. Сразу после этого Гринвуд попал в штангу, но из офсайда.

Выводы Аталанта сделала. Игра постепенно переместилась к противоположным воротам. Правда, Байли продолжал доминировать в дуэлях с Сапатой. Но колумбиец именно этот форвард, которому достаточно одного момента, одной ошибки. После заброса от Паломино Дуван скрылся на свидании с Де Хеа и легко его переиграл. Арбитр зафиксировал положение вне игры. К счастью для Аталанты, есть VAR. Видеоассистенты начертили все необходимые линии, и стало ясно – никакого офсайда не было. Магуайр был ближе к своим воротам.

Сульшер бросил в бой Матича и Кавани, заменив Рашфорда и Погба. Гасперин ответил более продуманно. Вместо Иличича вышел куда более быстрый Муриэль. Аталанта, понимая, что Манчестер Юнайтед пойдет вперед, позволила ему это сделать. Ловушки были расставлены. Каждая потеря, и хозяева мгновенно выбегают в контратаку. Массированности им, конечно, не хватало, но колумбийский дуэт при поддержке Меле свою работу выполнял умело. Разве акцентированного завершающего удара не хватало.

К основному времени арбитр компенсировал 5 минут, и тут стартовал штурм манкунианцев. Естественно, в эпицентре внимания оказался Роналду. Именно Криштиану начал и завершил довольно сумбурную атаку. Форвард после серии рикошетов классно в касание поймал мяч на ногу и пробил точно в дальний угол. 2:2! Наш Руслан Малиновский так и не появился на футбольном поле. Это произошло впервые в нынешнем сезоне. До этого наш земляк большинство матчей Аталанты начинал в стартовом составе и еще несколько раз выходил на замены.

Эта ничья еще больше запутала ситуацию в группе F. Аталанта с пятью очками расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. Выше – Манчестер Юнайтед и Вильяреал, у которых по семь зачетных пунктов. Не потерял шансы даже Янг Бойз со своими тремя баллами за победу над "Красными дьяволами" в первом туре.

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