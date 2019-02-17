Скоулз не сомневается, кто должен стать главным тренером Манчестер Юнайтед

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз призвал бывший клуб дать шанс нынешнему наставнику "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру.

"У меня не возникло бы сомнений в случае назначения Сульшера главным тренером Манчестер Юнайтед на постоянной основе.

Знаю, что у многих могут возникнуть вопросы после поражения, но оно было в матче с ПСЖ. Проиграть можно было даже с опытным тренером в мире, потому что ПСЖ – топ-команда.

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Думаю, за то, что Сульшер уже сделал, он безусловно заслуживает шанса.

Я всегда знал, что у этого состава МЮ есть способности. Уле пришел с улыбкой на лице, обнял игроков. Он дал им свободу, и вы видите результаты", – цитирует Скоулза Daily Mail.

Напомним, Жозе Моуринью в декабре 2018-го уволили с должности наставника МЮ из-за неудовлетворительных результатов команды, а на его место назначили легенду манкунианцев Уле Гуннара Сульшера. Соглашение клуба с новым наставником рассчитано до конца текущего сезона.

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