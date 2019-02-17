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Скоулз не має сумнівів, хто повинен стати головним тренером Манчестер Юнайтед

16:13 725 Читать на русском
Скоулз не має сумнівів, хто повинен стати головним тренером Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз та Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК МЮ

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз закликав колишній клуб дати шанс нинішньому наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру.

"У мене не виникло б сумнівів у разі призначення Сульшера головним тренером Манчестер Юнайтед на постійній основі.

Знаю, що у багатьох можуть виникнути питання після поразки, але воно було в матчі з ПСЖ. Програти можна було навіть з найдосвідченішим тренером у світі, тому що ПСЖ – топ-команда.

Гарі Невілл вважає, що зарано повноцінно призначати Сульшера тренером Манчестер Юнайтед

Думаю, за те, що Сульшер вже зробив, він безумовно заслуговує шансу.

Я завжди знав, що у цього складу МЮ є здібності. Уле прийшов з посмішкою на обличчі, обійняв гравців. Він дав їм свободу, і ви бачите результати", – цитує Скоулза Daily Mail.

Нагадаємо, Жозе Моурінью в грудні 2018-го звільнили з посади наставника МЮ через незадовільні результати команди, а на його місце призначили легенду манкуніанців Уле Гуннара Сульшера. Угода клубу з новим наставником розрахована до кінця поточного сезону.

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Теги
Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Пол Скоулз Пол Скоулз
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