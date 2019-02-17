Скоулз не має сумнівів, хто повинен стати головним тренером Манчестер Юнайтед

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз закликав колишній клуб дати шанс нинішньому наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру.

"У мене не виникло б сумнівів у разі призначення Сульшера головним тренером Манчестер Юнайтед на постійній основі.

Знаю, що у багатьох можуть виникнути питання після поразки, але воно було в матчі з ПСЖ. Програти можна було навіть з найдосвідченішим тренером у світі, тому що ПСЖ – топ-команда.

Гарі Невілл вважає, що зарано повноцінно призначати Сульшера тренером Манчестер Юнайтед

Думаю, за те, що Сульшер вже зробив, він безумовно заслуговує шансу.

Я завжди знав, що у цього складу МЮ є здібності. Уле прийшов з посмішкою на обличчі, обійняв гравців. Він дав їм свободу, і ви бачите результати", – цитує Скоулза Daily Mail.

Нагадаємо, Жозе Моурінью в грудні 2018-го звільнили з посади наставника МЮ через незадовільні результати команди, а на його місце призначили легенду манкуніанців Уле Гуннара Сульшера. Угода клубу з новим наставником розрахована до кінця поточного сезону.

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