Гари Невилл считает, что рано полноценно назначать Сульшера тренером Манчестер Юнайтед

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает поспешным полноценное назначения Уле Гуннара Сульшера прямо сейчас.

"Думаю, что слишком рано назначать его на работу сейчас. Считаю, что март будет правильным месяцем, чтобы оценить возможность, дальше смотреть еще 6 недель, принимать решение, исходя из 3-4 месяцев работы: как клуб будет чувствовать это, и какие будут результаты.

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Это не потому что у них впереди 7 или 8 тяжелых игр, но Сульшер ставит себя перед большой возможностью получить эту должность", – сказал Невилл Sky Sports.

Норвежец стал исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед в середине декабря и за это время не потерпел ни одного поражения.

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