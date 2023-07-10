Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел из отпуска и присоединился к Жироне на летних тренировочных сборах. Клубная пресс-служба уже успела похвастаться своей звездой в соцсетях.

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Напомним, команда нашего соотечественника сегодня и завтра будет сочетать первые втягивающие тренировки с медицинским осмотром, а со среды войдет в цикл полноценных двухразовых занятий. Впереди у Жироны два сбора: первый в родной Каталонии продлится до 22 июля, а второй будет проходить на базе футбольной Академии Манчестер Сити.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону в зимнее трансферное окно и успел в 19 матчах забить 3 гола и отдать 6 ассистов.

Новый сезон Жирона начнет 12 августа выездным матчем против Реал Сосьедада.

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