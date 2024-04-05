Грицюк умер в четверг, 4 апреля, в возрасте 67 лет. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Карпат Юрий Назаркевич.

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"Печальная новость поступила 4 апреля для поклонников львовского футбола... На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК Карпаты Ярослава Васильевича Грицюка... В 1998-1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял львовский клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП Галев Ltd, которое было основателем ПФК Карпаты. За этот период команда вписала яркие страницы в своей истории, завоевав бронзовые медали чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99.

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память", – написал Назаркевич.

В 1999 году Грицюк покинул должность президента Карпат – на его место пришёл Пётр Дыминский.

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