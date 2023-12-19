Мальмё скорбит из-за известия о смерти Ларссона, информирует официальный сайт шведского клуба.

Лучший игрок в истории Мальмё ушел из жизни в возрасте 79 лет. В своё время он сыграл за "небесно-белых" 546 матчей и забил 289 голов, а также привёл команду к победам в 6 чемпионатах Швеции и 4 Кубках страны.

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На международном уровне Боссе представлял Швецию на трёх чемпионатах мира и стал первым футболистом, который дважды выиграл шведский "Золотой мяч". За "тре крунур" сыграл 70 матчей, забил 17 голов.

В 1979 году Мальмё вышел в финал Кубка европейских чемпионов. Шведские болельщики считают, что их любимая команда проиграла решающий матч Ноттингем Форест во многом из-за отсутствия в составе Боссе Ларссона, который не смог сыграть в этой встрече из-за травмы.

Перед клубным стадионом Мальмё Ларссону возведён памятник.

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