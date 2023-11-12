Мальме стал чемпионом Швеции, обойдя конкурента по дополнительным показателям – титульный матч дважды срывали фанаты
Мальмё получил очередной трофей в национальном первенстве, обыграв главного конкурента.
Самый титулованный клуб Швеции в финальном матче сезона встречался с главным претендентом на чемпионство – Эльфсборгом.
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Матч был достаточно напряженным. Мальме отставал от своего соперника в турнирной таблице на три балла, а значит клубу нужна была победа. Со своей задачей "голубые" справились, а единственный гол забил Телин. Правда, матч затянулся, поскольку болельщики решили забросать поле пиротехникой. После финального свистка фанаты прорвались к футболистам, чтобы отпраздновать с ними.
Стоит заметить, что Мальме и Эльфсборг набрали равное количество баллов, но "голубые" имели лучшую разницу забитых голов. Это и позволило Мальме получить свой 23 титул чемпиона Швеции.