Самый титулованный клуб Швеции в финальном матче сезона встречался с главным претендентом на чемпионство – Эльфсборгом.

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Матч был достаточно напряженным. Мальме отставал от своего соперника в турнирной таблице на три балла, а значит клубу нужна была победа. Со своей задачей "голубые" справились, а единственный гол забил Телин. Правда, матч затянулся, поскольку болельщики решили забросать поле пиротехникой. После финального свистка фанаты прорвались к футболистам, чтобы отпраздновать с ними.

Стоит заметить, что Мальме и Эльфсборг набрали равное количество баллов, но "голубые" имели лучшую разницу забитых голов. Это и позволило Мальме получить свой 23 титул чемпиона Швеции.

Malmö are champions of Sweden!



Malmö won the title on goal difference after defeating direct rivals Elfsborg 1-0 in the last round today!



Malmö will play in the Champions League next season. They secured QR1, while after rebalancing they should enter QR2. pic.twitter.com/smQ6ROPutt — Football Rankings (@FootRankings) November 12, 2023

Adeptos do Malmo invadiram o campo após o clube sagrar-se campeão sueco pic.twitter.com/WxXoU1MXey — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 12, 2023