Мальме сумує через звістку про смерть Ларссона, інформує офіційний сайт шведського клубу.

Найкращий гравець в історії Мальме пішов із життя у віці 79 років. Свого часу він зіграв за "небесно-білих" 546 матчів і забив 289 голів, а також привів команду до перемог у 6 чемпіонатах Швеції та 4 Кубках країни.

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На міжнародному рівні Боссе представляв Швецію на трьох чемпіонатах світу і став першим футболістом, який двічі виграв шведський "Золотий м'яч". За "тре крунур" зіграв 70 матчів, забив 17 голів.

У 1979 році Мальме вийшов у фінал Кубка європейських чемпіонів. Шведські вболівальники вважають, що їхня улюблена команда програла вирішальний матч Ноттінгем Форест багато в чому через відсутність у складі Боссе Ларссона, який не зміг зіграти в цій зустрічі через травму.

Перед клубним стадіоном Мальме Ларссону зведено пам'ятник.

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