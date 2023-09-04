Игроки Ромы ответили Жозе Моуринью на его претензии впервые за два года.

После поражения от Милана главный тренер Ромы Жозе Моуринью отказался от общения с прессой. Как информирует Radio Radio, это решение стало следствием общения тренера со своими подопечными на повышенных тонах в раздевалке.

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Сообщается, что Моуринью обвинил своих игроков в плохой игре, а те, в свою очередь, потребовали от тренера больше тактических идей – футболистам Ромы не нравится нынешний игровой стиль, навязанный тренерским штабом.

Согласно источнику, Моуринью не впервые обвиняет своих игроков после поражения. Однако впервые за два года игроки Ромы отплатили португальцу той же монетой.



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