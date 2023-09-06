Джинульфі помер у віці 81 року. Як інформує Corriere dello Sport, про його смерть повідомили члени його сім'ї.

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З 1962 по 1975-й рік Джинульфі захищав ворота Роми. У 1972-му році він відбив пенальті у виконанні Пеле в матчі проти Сантоса, і ця подія стала головною в його ігровій кар'єрі – за все своє життя "Король футболу" не реалізував лічену кількість ударів з 11-метрової позначки. Після цієї зустрічі бразилець подарував воротареві свою футболку.

У складі "джаллороссі" голкіпер двічі вигравав Кубок Італії – у 1964 та 1969 роках. Згодом Джинульфі також встиг пограти за Верону, Фіорентину та Кремонезе. Футбол 24 детально розповідав історію його життя в окремому матеріалі.

Воротар Роми захоплював Пеле: потягнув унікальний пенальті, отримав футболку легенди та відмовився стати одноклубником