В среду, 8 марта, в возрасте 81 года скончался экс-президент Лацио и Торино Джанмарко Каллери.

О смерти легендарного президента Лацио информирует Corriere dello Sport.

В молодости Каллери сам был футболистом, он успел поиграть за Новару, Монцу и Лацио. В 1986 году он стал президентом Лацио, когда команда переживала мрачный период: "орлы" барахтались в Серии Б, и могли вылететь в Серию С – с команды сняли 9 штрафных очков.

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Но Каллери удалось стабилизировать финансовую отчётность римского клуба и вернуть команду в Серию А. Помимо этого именно Каллери построил спортивную базу в Формелло, которую Лацио использует по сей день.

Именно во время каденции Каллери контракт с Лацио подписали такие игроки как Пол Гаскойн, Рубен Соса, Томас Долль и Карл-Хайнц Ридле.

В феврале 1992 года Джанмарко Каллери продал Лацио Серджио Краньотти за 25 миллиардов лир, после чего стал президентом Торино.

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