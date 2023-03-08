Скончался легендарный президент Лацио – он подписал Гаскойна и продал клуб Краньотти
В среду, 8 марта, в возрасте 81 года скончался экс-президент Лацио и Торино Джанмарко Каллери.
О смерти легендарного президента Лацио информирует Corriere dello Sport.
В молодости Каллери сам был футболистом, он успел поиграть за Новару, Монцу и Лацио. В 1986 году он стал президентом Лацио, когда команда переживала мрачный период: "орлы" барахтались в Серии Б, и могли вылететь в Серию С – с команды сняли 9 штрафных очков.
Капитан Лацио получил пятую травму в сезоне – римское дерби под вопросом
Но Каллери удалось стабилизировать финансовую отчётность римского клуба и вернуть команду в Серию А. Помимо этого именно Каллери построил спортивную базу в Формелло, которую Лацио использует по сей день.
Именно во время каденции Каллери контракт с Лацио подписали такие игроки как Пол Гаскойн, Рубен Соса, Томас Долль и Карл-Хайнц Ридле.
В феврале 1992 года Джанмарко Каллери продал Лацио Серджио Краньотти за 25 миллиардов лир, после чего стал президентом Торино.
АЗ одержал волевую победу над Лацио в выездном матче 1/8 финала Лиги конференций – Педро установил уникальное достижение