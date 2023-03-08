У середу, 8 березня, у віці 81 року помер екс-президент Лаціо і Торіно Джанмарко Каллері.

Про смерть легендарного президента Лаціо інформує Corriere dello Sport.

У молодості Каллері сам був футболістом, він встиг пограти за Новару, Монцу і Лаціо. У 1986 році він став президентом Лаціо, коли команда переживала темні часи: "орли" борсалися в Серії Б, і могли вилетіти в Серію С – з команди зняли 9 штрафних очок.

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Але Каллері вдалося стабілізувати фінансову звітність римського клубу і повернути команду в Серію А. Крім цього саме Каллері побудував спортивну базу в Формелло, яку Лаціо використовує донині.

Саме під час каденції Каллері контракт із Лаціо підписали такі гравці, як Пол Гаскойн, Рубен Соса, Томас Долль і Карл-Хайнц Рідле.

У лютому 1992 року Джанмарко Каллері продав Лаціо Серджіо Краньйотті за 25 мільярдів лір, після чого став президентом Торіно.

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