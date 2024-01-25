Во вторник, 23 января, ушёл из жизни экс-хавбек Монако Жан Пети. Как информирует L'Epuipe, он – один из самых легендарных игроков в истории "красно-белых". На счету Пети 426 матчей и 78 голов за монегасков, это – третий показатель результативности в клубной истории.

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Пети посвятил Монако всю свою жизнь, хотя воспитывался в Тулузе и Лушоне. Он играл за команду с 1969 по 1982 год, а затем тренировал команду в статусе помощника или исполняющего обязанности главного тренера. Также он работал клубным скаутом и спортивным директором. Жан дважды становился чемпионом Франции (1978, 1982) и один раз выиграл Кубок страны (1980).

В 1978 году Пети был признан лучшим футболистом Франции. В том же году он стал участником ЧМ в составе "ле блё".

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