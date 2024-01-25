У вівторок, 23 січня, пішов із життя екс-хавбек Монако Жан Петі. Як інформує L'Epuipe, він – один із найлегендарніших гравців в історії "червоно-білих". На рахунку Петі 426 матчів і 78 голів за монегасків, це – третій показник результативності в клубній історії.

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Петі присвятив Монако все своє життя, хоча виховувався в Тулузі та Лушоні. Він грав за команду з 1969 по 1982 рік, а потім тренував команду в статусі помічника або виконувача обов'язків головного тренера. Також він працював клубним скаутом і спортивним директором. Жан двічі ставав чемпіоном Франції (1978, 1982) і один раз виграв Кубок країни (1980).

У 1978 році Петі був визнаний найкращим футболістом Франції. Того ж року він став учасником ЧС у складі "ле бльо".

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