Лига 1, 18 тур

Монако – Реймс – 1:3

Голы: Бен-Йеддер, 49 – Теума, 35, Хадра, 55, Матусива, 90+5

Ренн – Ницца – 2:0

Голы: Бурижо, 31 (пен), Калимуэндо, 54

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Монако старается не отпускать далеко Ниццу и ПСЖ в турнирной таблице. Команда Ади Хюттера - серьезный претендент на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, одолеть Реймс на своем поле им не удалось. На фантастический гол Теумы из-за пределов штрафной Монако ответил голом Бен-Йеддера. Реймсу понадобилось всего шесть минут, чтобы выйти вперед снова. Точку команда Стилла поставила в компенсированное время, забив третий гол. Шампанцы таким образом одержали третью победу подряд, учитывая игру в Кубке Франции. Монако остался в зоне ЛЧ с 33 очками, а Реймс находится на пятой строчке с 29 баллами.

Ренн, который до сих пор не мог набрать ход, принимал Ниццу, у которой лучшая оборона в чемпионате. Игроки "орлят" подставили Булку, когда привезли пенальти в свои ворота. Поляк не сумел переиграть Бурижо. Ренн активно проводил атаки, позволив Ницце нанести лишь два удара в первом тайме. После перерыва "орлята" прибавили в игре, но Ренн сумел удвоить преимущество благодаря голу Арно Калимуендо. Ницца так и не смогла забить за 90 минут. Бретонцы находятся на 10 месте с 22 очками, а Ницца осталась второй с 35 баллами.

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