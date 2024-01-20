Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Франции. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Франции, 1/16 финала

Бордо – Ницца – 2:3

Голы: Ливолан, 59, Вейсбек, 76 – Гессан, 35, Сансон, 47 (пен), 60

Нант – Лаваль – 0:1

Гол: Чокунте, 60

Родез – Монако – 1:3

Голы: Мамбо, 21 – Бен-Йеддер, 10 (пен), 50, 58

Трелиссак – Брест – 1:2

Голы: Бисон, 76 – Лала 79 (пен), Сатриано, 89

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Бордо в 1/16 финала получил одного из самых сложных соперников. Ницца имеет неплохую форму и находится в лидерах Лиги 1. Команда Игнатенко пропустила первый гол на 35 минуте. После перерыва "орлята" еще дважды огорчили соперника. Бордо сумел отыграть два мяча, но перевести игру в серию пенальти не удалось. Даниил Игнатенко вышел в основе. Украинский полузащитник провел посредственный матч. Точность его передач составила 88%, а вот в дуэлях и отборах Игнатенко не был так успешным.

Нант неожиданно проиграл Лавалю из Лиги 2. Несмотря на то, что "канарейки" пытались исправить ситуацию после пропущенного гола, им не удалось. Стоит заметить, что Нант в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Франции, в котором проиграл Тулузе.

Монако без проблем справился с Родезом. Бен-Йеддер отметился в матче хет-триком, который и вывел его команду в следующую стадию.

Брест едва не опозорился против команды из Националь 2. "Пираты" позволили Трелиссаку создать достаточно моментов у своих ворот. Биссон воспользовался одним из них на 76 минуте. Лала с пенальти восстановил равновесие, а Сатриано принес победу Бресту.

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