В понедельник, 22 января, ушел из жизни главная бандьера Кальяри Луиджи Рива. Как информирует Gazzetta dello Sport, он был госпитализирован в воскресенье, 21 января, после жалоб на плохое самочувствие. Сообщалось, что в понедельник Риве стало лучше и его готовят к операции на сердце.

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Однако к вечеру пришли плохие новости – Рива ушел из жизни, хотя еще по состоянию на 19:00 он не был в критическом состоянии. Больница Кальяри даже выпустила специальный пресс-релиз, заявив, что известный пациент спокоен и находится в стабильном состоянии.

Джиджи Рива провёл за Кальяри 19 сезонов своей карьеры. В сезоне 1969/70 он привёл сардов к чемпионскому титулу Серии А, а в 1968-м выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии. Он является лучшим бомбардиром за всю историю "Скуадры адзурры" – 35 голов в 62 матчах.

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