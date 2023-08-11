Полузащитник подписал полноценный контракт с днепровским клубом на три года и уже дебютировал за команду Александра Кучера в матче Лиги Европы против пражской Славии (0:3).

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За переход 25-летнего Богдана Леднева Динамо получило 500 тысяч евро. Также киевский клуб будет иметь право на 25% будущего трансфера футболиста. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

По его словам, на Леднева претендовали еще два клуба УПЛ – Заря и Ворскла. Луганчане планировали взять его в аренду, при этом не собирались самостоятельно выплачивать всю зарплату игрока. Именно поэтому Динамо приняло предложение СК Днепр-1.

Напомним, Леднев находился в системе Динамо с 2016 года, но за первую команду сыграл всего 32 матча (2 гола). На правах аренды защищал цвета Зари и венгерского Фехервара.

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