Півзахисник підписав повноцінний контракт з дніпровським клубом на 3 роки і вже дебютував за команду Олександра Кучера у матчі Ліги Європи проти празької Славії (0:3).

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За перехід 25-річного Богдана Лєднєва Динамо отримало 500 тисяч євро. Також київський клуб матиме право на 25% від майбутнього трансферу футболіста. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

За його словами, на Лєднєва претендували ще два клуби УПЛ – Зоря та Ворскла. Луганці планували взяти його в оренду, при цьому не збиралися самостійно виплачувати всю зарплатню гравця. Саме тому Динамо прийняло пропозицію СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Лєднєв перебував у системі Динамо з 2016 року, але за першу команду зіграв лише 32 матчі (2 голи). На правах оренди захищав кольори Зорі та угорського Фехервара.

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