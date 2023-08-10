Спортивный директор СК Днепр-1 Евгений Красников принял участие лишь в одном трансфере клуба этим летом – подписании Богдана Леднева, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что специалист уже не принимает активного участия в жизни клуба, а его обязанности взяли на себя Андрей Русол и Евгений Селезнев. Красников с начала сезона не появляется на матчах СК Днепр-1. Интересно, что в межсезонье Евгений консультировал Карпаты, ЛНЗ и Металлист.

Напомним, по итогам чемпионата СК Днепр-1 занял в турнирной таблице УПЛ второе место, проиграв чемпионство Шахтеру на финише сезона.

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