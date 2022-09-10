Голкипер Шахтера Андрей Пятов не смог обойти вниманием скандал вокруг возможного поединка Боснии и Герцеговины с россиянами.

Пятов в Instagram выложил две сторис по этой теме. Сначала Андрей отметил Миралема Пьянича и Эдина Джеко, поблагодарив ветеранов боснийской сборной за позицию.

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После этого Андрей обратился к Боснийской ассоциацией футбола: "Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть? Когда агрессор терроризирует страну-соседа и угрожает всему миру голодом, холодом и ядерной катастрофой, вы хотите выходить с ними на одно поле?

Когда для всех сознательных людей ответы на эти вопросы очевидны, вы поддерживаете убийства, насилие и террор. Спорт вне политики?" – написал Пятов в Instagram.

Отметим, что Боснийская футбольная ассоциация заявила, что планирует сыграть 19 ноября товарищескую игру с россиянами. После негативной реакции европейского и боснийского футбольного сообщества на решение играть с террористами все больше чиновников стали высказываться против.

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