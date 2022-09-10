Еще вчера мужчина позорно подчеркивал , что спорт вне политики и российских футболистов нельзя обвинять в развязывании полномасштабной войны против Украины.

"Босния действительно будет играть против России? Здесь точно что-то воняет": именитый тренер осудил продажность футбольных чиновников

Давление на Федерацию футбола Боснии и Герцеговины дало результат. К счастью, сегодня Фуад Чолпа, ранее еще и голосовавший за проведение контрольного матча с Россией, заговорил по-другому. "Я признаю, что ошибся. Буду просить отменить этот поединок", – цитирует Чолпу BH Live .

Заметим, что после негативной реакции европейского и боснийского футбольного сообщества на решение играть с террористами все больше чиновников стали высказываться против. Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич в комментарии borak.info заверил, что матч, запланированный на 19 ноября в Санкт-Петербурге, не состоится.