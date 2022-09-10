Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не зміг залишити без уваги скандал навколо можливого поєдинку Боснії і Герцеговини з росіянами.

Пятов в Instagram виклав дві сторіс щодо цієї теми. Спочатку Андрій позначив Міралема П'яніча та Едіна Джеко, подякувавши ветеранам боснійської збірної за принципову позицію не грати з окупантами.

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Після цього Андрій звернувся до Боснійської асоціації футболу: "Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини, скільки коштує совість? Коли агресор тероризує країну-сусіда та погрожує всьому світу голодом, холодом та ядерною катастрофою, ви хочете виходити з ними на одне поле?

Коли для всіх притомних людей відповіді на ці питання очевидні, ви підтримуєте вбивства, насилля та терор. Спорт поза політикою?", – написав Пятов в Instagram.

Зауважимо, що Боснійська футбольна асоціація заявила, що планує зіграти 19 листопада товариську гру з росіянами. Після негативної реакції європейської та боснійської футбольної спільнот на рішення грати з терористами все більше чиновників почали висловлюватись проти.

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