"Нам не хватает реализации, уже пенальти не забили. В тактическом плане все было супер, мы хорошо изучили соперника. Десна – сложный оппонент, который борется за призовые места.

Скандальный гол из офсайда в видеообзоре матча Десна – Минай – 1:0

Мы не только достойно выглядели, но и превосходили в некоторых моментах. Не могу не сказать о судейской ошибке, которая привела к нашему поражению", – сказал Василий Кобин в комментарии Футбол News.

Заметим, Филипп Будковский отметился голом из офсайда и принес победу Десне над Минаем. Гол засчитал главный арбитр Роман Блавацкий – это был его судейский дебют в УПЛ.

Десна в матче с нереализованным пенальти благодаря офсайду обыграла Минай