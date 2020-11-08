Кобин назвал виновного в поражении Миная от Десны
Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал проигрыш своих подопечных в матче 9-го тура Премьер-лиги.
"Нам не хватает реализации, уже пенальти не забили. В тактическом плане все было супер, мы хорошо изучили соперника. Десна – сложный оппонент, который борется за призовые места.
Скандальный гол из офсайда в видеообзоре матча Десна – Минай – 1:0
Мы не только достойно выглядели, но и превосходили в некоторых моментах. Не могу не сказать о судейской ошибке, которая привела к нашему поражению", – сказал Василий Кобин в комментарии Футбол News.
Заметим, Филипп Будковский отметился голом из офсайда и принес победу Десне над Минаем. Гол засчитал главный арбитр Роман Блавацкий – это был его судейский дебют в УПЛ.
Десна в матче с нереализованным пенальти благодаря офсайду обыграла Минай