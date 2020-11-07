Домашний поединок очередного тура Десна вынуждена была проводить в Киеве – Чернигов попал в красную зону, поэтому матч против Миная было решено перенести в столицу Украины на Оболонь-Арену.

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Хозяева резво начали игру и уже на 5-й минут нарвались на стремительную контратаку, в ходе которой мяч попал в руку Андрею Гитченко. Арбитр из Львова Роман Блавацкий, который в этом матче дебютировал в высшем дивизионе, без раздумий указал на одиннадцатиметровый. Пенальти взялся исполнять Анатолий Нуриев. Голкипер хозяев Евгений Паст, пытаясь реагировать по удару, выполнил запоздалый прыжок, однако не смог дотянуться до сферы. Нуриев пытался попасть в самый угол ворот, однако не рассчитал и круглый, попав в штангу, вылетел в поле. На подборе первыми были футболисты Десны.

Неудача не остановила гостей и они продолжили убегать в стремительные контратаки, которые выглядели гораздо более угрожающими, чем перекатывание мяча Десной на чужой части поля. Особенно активными были вышеупомянутый Нуриев и Кожанов.

На 16-й минуте Мудрик, в очередной раз пытаясь выбрать удобную позицию для удара в штрафной соперника, упал, надеясь на пенальти. Арбитр вместо одиннадцатиметрового выписал Михаилу "горчичник" за симуляцию. Через мгновение игроки Миная создали еще один момент, который ударом завершал Кныш: Даниил с линии штрафной опасно стрелял по воротам Паста и только рикошет от Йоонаса Тамма не позволил гостям выйти вперед. Впоследствии Кныш спас свою команду, не позволив Конопле вплотную расстрелять ворота Каниболоцкого.

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В середине тайма гости выбегали в контратаку 2 в 1 и только самоотверженная игра 36-летнего Гитченко не позволила подопечным Кобина праздновать первый гол. Практически сразу Мудрик перемудрил и вместо того, чтобы пробить с удобной позиции, начал пасом искать Хлёбаса. А в результате нашел ногу защитника соперника, и тот начал очередную контратаку "лис" – Нуриеву удалось ворваться во вратарскую соперника, но защитники Десны грубо оттеснили полузащитника закарпатцев и тот оказался на газоне.

В конце тайма замбийский легионер гостей Шемми Маембе, дойдя до линии штрафной соперника, выкатил под удар Ткачуку. Андрей выполнил хороший обводящий удар и Паст в прыжке не без проблем парировал этот выстрел. Впоследствии Кныш удивил всех проходом "в стиле Месси": обойдя трех соперников он на скорости ворвался в штрафную и пробил чуть выше ворот.

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Сразу после отдыха Минай снова упустил отличный момент: дотянув мяч в штрафную соперника Шиндер, вместо того чтобы пробить из хорошей позиции, начал искать партнера и испортил всю перспективу.

Штрафной удар от Калитвинцева гости выбили, но вторая фаза атаки едва не принесла неприятностей Минаю: после заблокированного выстрела Мудрика сфера улетела к Картушовк и тот с левого фланга почти с линии ворот простреливал на Будкивского. Филиппу лишь немного не хватило, чтобы добраться до круглого и переправить его в сетку.

На 60-й минуте попытку Кожанова забить прервал Паст. Десна сразу же подала четыре подряд угловых, но ни один из них не закончился ударом по воротам. В общем, темп второго тайма приятно удивил – обе команды продолжили начатое в первом тайме и напряжение в матче не опускало ни на минуту.

На 77-й минуте еще одну возможность потерял Кныш – после его выстрела мяч просвистел рядом со штангой. Перспективе удары Домбровского и Тотовицкого в ответ были заблокированы защитниками. В конце концов, судьба улыбнулась Андрею – ему удалось забить с откровенного офсайда, который не заметили ни главный, ни боковой арбитры (VAR в этом матче не работал). За три минуты до окончания матча Картушов сфолил в штрафной против Маембе, но арбитр зафиксировал симуляцию африканца и не назначил пенальти. А уже в добавленное время "горчичник" получил и наставник Миная Василий Кобин.

Победа принесла Десне 16 очков и третью строчку турнирной таблицы УПЛ, Минай с 6-ю пунктами остался двенадцатым.

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