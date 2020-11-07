Десна минимально переиграла Минай в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Десна начала активно, однако могла пропустить уже в дебюте встречи. Гитченко сыграл рукой в ​​штрафной, арбитр назначил пенальти, а Нуриев не реализовал 11-метровый, попав в штангу.

Десна в матче с нереализованным пенальти благодаря офсайду обыграла Минай

Во втором тайме единственным голом отметился Будковский, забив с откровенного офсайда, который не заметили ни главный, ни боковой арбитры. К слову, VAR в этом матче не работал.

Победа подарила Десне 16 очков и третье место в УПЛ, Минай с 6 пунктами остался двенадцатым.