Скандальный гол из офсайда в видеообзоре матча Десна – Минай – 1:0
23:10 - Читати українською
Десна минимально переиграла Минай в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Десна начала активно, однако могла пропустить уже в дебюте встречи. Гитченко сыграл рукой в штрафной, арбитр назначил пенальти, а Нуриев не реализовал 11-метровый, попав в штангу.
Десна в матче с нереализованным пенальти благодаря офсайду обыграла Минай
Во втором тайме единственным голом отметился Будковский, забив с откровенного офсайда, который не заметили ни главный, ни боковой арбитры. К слову, VAR в этом матче не работал.
Победа подарила Десне 16 очков и третье место в УПЛ, Минай с 6 пунктами остался двенадцатым.
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