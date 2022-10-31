Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко получил реальный шанс перейти в самую лучшую лигу мира.

Матвиенко стал главным кандидатом на зимнее усиление Брайтона, сообщает The Athletic. Потенциальный трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

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Приобретение украинского защитника лично лоббирует Роберто Де Дзерби. Клуб редко покупает футболистов зимой, но сделает исключение для нового тренера.

Матвиенко может стать первым новичком Де Дзерби. Брайтон не будет делать исключение и проведет тщательную проверку Николая в соответствии со своими стандартами.

Переговоры между Брайтоном и Шахтером еще не начались. "Чайки" идут на 8 месте в АПЛ, а на выходных обыграли Челси.

Матвиенко работал с Де Дзерби в течение прошлого сезона. Ранее защитником сборной Украины интересовались Манчестер Сити и Арсенал.

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