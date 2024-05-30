Михал Пробеж определился с игроками, которые будут готовиться к старту чемпионата Европы в Германии.

Тренерский штаб сборной Польши объявил расширенную заявку на Евро-2024, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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Вызов в "Кадру" получили 29 игроков, трех из которых впоследствии отцепят от основы.

Вратари: Лукаш Скорупски (Болонья), Войцех Щенсны (Ювентус), Марцин Булка (Ницца), Оливер Зих (Пуща).

Защитники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешиньски (Эмполи), Павел Бохневич (Херенвен), Павел Давидович (Верона), Якуб Кивиор (Арсенал), Бартош Саламон (Лех Познань), Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Себастьян Валюкевич (Эмполи).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски (Ланс), Якуб Модер (Брайтон), Якуб Пьотровски (Лудогорец), Бартош Слиш (Атланта Юнайтед), Дамиан Шимански (АЕК Афины), Себастьян Шиманьски (Фенербахче), Никола Залевски (Рома), Петр Зелиньски (Наполи), Камиль Гросицки (Погонь Щецин), Тарас Романчук (Ягеллония), Кацпер Урбански (Болонья), Михал Скураш (Брюгге).

Нападающие: Роберт Левандовски (Барселона), Кароль Свидерски (Верона), Аркадиуш Милик (Ювентус), Кшиштоф Пйонтек (Истанбул), Адам Букса (Антальяспор).

К слову, Романчук – уроженец Ковеля. В Ягеллонию перешел в 2014 году. В 2018-м он сменил гражданство и даже получил вызов в сборную Польши, за которую дебютировал в товарищеском матче против Южной Кореи (3:2).

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Польша сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией. Перед стартом на чемпионате Европы "Кадра" 7 июня проведет спарринг со сборной Украины.

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